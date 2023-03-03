الهلاليون: عبدالله المعيوف لا يُعوض

دعمت الجماهير الهلالية، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله المعيوف، مؤكدة أنه الأفضل، وطالبت باستمرار مشاركته بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

مشاركة العويس أمام الوحدة

وكان المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، قد أراح عددًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة، نظرًا لضغط المباريات مؤخرًا، وفي مقدمتهم؛ عبدالله المعيوف، حيث دفع بالحارس محمد العويس بدلًا منه.

وانتهت مباراة الهلال ضد الوحدة في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بنتيجة 3-3، ما أثار غضب جماهير الأزرق، التي حملت العويس مسؤولية ضياع النقاط، لتراجع مستواه، نظرًا لابتعاده عن المشاركة باستمرار.

عبدالله المعيوف الأفضل

وتفاعلت الجماهير مع أخطاء العويس في المباراة، ليصبح اسم عبدالله المعيوف ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، حيث أشادت الجماهير بمستواه، وأكدت على ضرورة مشاركته.

وقال عبدالعزيز: “قائد ومُنقذ وقادر يسير الفريق ويبني لعب، ومثل هذه الأهداف في آخر الوقت مستحيل تشوفها بوجوده، لأنه قادر يقتل اللعب، المعيوف لا يوجد حارس في الهلال يعوض غيابه”.

وكتب هامسون: “أقدر العويس لكن بعض الجزئيات الصغيرة باقي يفتقدها!، وأن يكون حارس عنده ردة فعل.. كورة الهدف الثالث كانت بسببه يعني فريقك فايز وباقي دقيقتين موب لازم تشتت وتعطيهم الكورة، لو عبدالله المعيوف غير جهة وحافظ على الكورة.. أخيراً عرف الجميع قيمة المعيوف”.

كما تفاعل الحساب الرسمي لكأس العالم فيفا مع غياب عبدالله المعيوف، حيث نشر صورة للحارس الهلالي، وعلق قائلًا: “صورة تشعرك بالأمان”.