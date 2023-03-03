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بعد مشاركة العويس ضد الوحدة

الهلاليون: عبدالله المعيوف لا يُعوض

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٩ مساءً
الهلاليون: عبدالله المعيوف لا يُعوض
المواطن - فريق التحرير

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دعمت الجماهير الهلالية، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم، عبدالله المعيوف، مؤكدة أنه الأفضل، وطالبت باستمرار مشاركته بشكل أساسي خلال الفترة المقبلة.

مشاركة العويس أمام الوحدة

وكان المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، قد أراح عددًا من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الوحدة، نظرًا لضغط المباريات مؤخرًا، وفي مقدمتهم؛ عبدالله المعيوف، حيث دفع بالحارس محمد العويس بدلًا منه.

وانتهت مباراة الهلال ضد الوحدة في الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، بالتعادل بنتيجة 3-3، ما أثار غضب جماهير الأزرق، التي حملت العويس مسؤولية ضياع النقاط، لتراجع مستواه، نظرًا لابتعاده عن المشاركة باستمرار.

محمد العويس
العويس – المصدر @Alhilal_FC

عبدالله المعيوف الأفضل

وتفاعلت الجماهير مع أخطاء العويس في المباراة، ليصبح اسم عبدالله المعيوف ضمن قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الجمعة، حيث أشادت الجماهير بمستواه، وأكدت على ضرورة مشاركته.

وقال عبدالعزيز: “قائد ومُنقذ وقادر يسير الفريق ويبني لعب، ومثل هذه الأهداف في آخر الوقت مستحيل تشوفها بوجوده، لأنه قادر يقتل اللعب، المعيوف لا يوجد حارس في الهلال يعوض غيابه”.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC

وكتب هامسون: “أقدر العويس لكن بعض الجزئيات الصغيرة باقي يفتقدها!، وأن يكون حارس عنده ردة فعل.. كورة الهدف الثالث كانت بسببه يعني فريقك فايز وباقي دقيقتين موب لازم تشتت وتعطيهم الكورة، لو عبدالله المعيوف غير جهة وحافظ على الكورة.. أخيراً عرف الجميع قيمة المعيوف”.

كما تفاعل الحساب الرسمي لكأس العالم فيفا مع غياب عبدالله المعيوف، حيث نشر صورة للحارس الهلالي، وعلق قائلًا: “صورة تشعرك بالأمان”.

عبدالله المعيوف
المعيوف – المصدر @Alhilal_FC
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