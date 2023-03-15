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بعد الإعلان عن مشاركته بنسخة 2025

الهلاليون: كأس العالم للأندية موقعنا الطبيعي

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
الهلاليون: كأس العالم للأندية موقعنا الطبيعي
المواطن - فريق التحرير

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أعربت الجماهير الهلالية، عن سعادتها بعد التأكد من مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في كأس العالم للأندية عام 2025، بالنظام الجديد الذي سيشهد مشاركة 32 ناديًا.

كأس العالم للأندية 2025

واتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بداية من نسخة عام 2025، بواقع 12 ناديًا أوروبيًا، 4 فرق من آسيا، إفريقيا، ومثلهم من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.

وسيشارك 6 فرق من أمريكا الجنوبية، وناد واحد من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وذلك بالإضافة إلى ناد ممثل للبلد المستضيف لمنافسات البطولة.

كأس العالم للأندية
كأس البطولة

الفرق المشاركة

وأعلن “فيفا”، أن الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، هي المتوجة باللقب القاري من 2021 وحتى 2024، لتتأكد مشاركة كل من؛ الهلال، الأهلي المصري، الوداد المغربي، أوراوا الياباني، ريال مدريد، تشيلسي، بالميراس، فلامنغو، مونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

الهلال في كأس العالم للأندية
الهلال يشارك بمونديال الأندية – المصدر @saudiFF

العالمية موقع الهلال الطبيعي

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو من تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا، وعلق قائلًا: “العالمية.. موقعنا الطبيعي”.

وتفاعلت الجماهير الهلالية مع مشاركة الأزرق في كأس العالم للأندية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال الإعلامي عساف الخليفي: “فعلًا.. نادي مشرّف، نادي يُفخر به حقًا”.

وكتب أبو مرزوق: “النوايا الصادقة تنتصر دائماً”، وقال عبدالمجيد: “مجرد المشاركة ليس طموح الهلال، الزعيم يشارك من أجل المنافسة وتحقيق اللقب، المرة الماضية خسرنا النهائي، وفي نسخة ٢٠٢٥ بإذن الله بنشارك حامل اللقب”.

الهلال في كأس العالم للأندية
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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