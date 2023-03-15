الهلاليون: كأس العالم للأندية موقعنا الطبيعي

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أعربت الجماهير الهلالية، عن سعادتها بعد التأكد من مشاركة الفريق الأول لكرة القدم في كأس العالم للأندية عام 2025، بالنظام الجديد الذي سيشهد مشاركة 32 ناديًا.
واتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قرارًا بزيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية بداية من نسخة عام 2025، بواقع 12 ناديًا أوروبيًا، 4 فرق من آسيا، إفريقيا، ومثلهم من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي.
وسيشارك 6 فرق من أمريكا الجنوبية، وناد واحد من اتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم، وذلك بالإضافة إلى ناد ممثل للبلد المستضيف لمنافسات البطولة.
وأعلن “فيفا”، أن الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، هي المتوجة باللقب القاري من 2021 وحتى 2024، لتتأكد مشاركة كل من؛ الهلال، الأهلي المصري، الوداد المغربي، أوراوا الياباني، ريال مدريد، تشيلسي، بالميراس، فلامنغو، مونتيري المكسيكي وسياتل ساوندرز الأمريكي.
ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”، مقطع فيديو من تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقب دوري أبطال آسيا، وعلق قائلًا: “العالمية.. موقعنا الطبيعي”.
🔝العالميـة.. موقعنا الطبيعي 😎💙#وصيف_العالم#الهلال pic.twitter.com/7AmHeDKLQC
— نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) March 15, 2023
وتفاعلت الجماهير الهلالية مع مشاركة الأزرق في كأس العالم للأندية عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وقال الإعلامي عساف الخليفي: “فعلًا.. نادي مشرّف، نادي يُفخر به حقًا”.
وكتب أبو مرزوق: “النوايا الصادقة تنتصر دائماً”، وقال عبدالمجيد: “مجرد المشاركة ليس طموح الهلال، الزعيم يشارك من أجل المنافسة وتحقيق اللقب، المرة الماضية خسرنا النهائي، وفي نسخة ٢٠٢٥ بإذن الله بنشارك حامل اللقب”.