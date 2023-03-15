الهلاليون يرشحون مدرب برشلونة الأسبق لخلافة دياز

رشحت مجموعة كبيرة من جماهير نادي الهلال، المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة الإسباني، لتدريب أزرق الرياض في حال رحل المدرب الأرجنتيني رامون دياز عن قيادة الفريق.

لويس إنريكي المدرب الأنسب

وتنوعت آراء جماهير أزرق الرياض حول هوية المدرب الأفضل لتدريب الفريق بعد دياز، حيث اتفق بعضهم على تعيين المدرب البرتغالي جورجي جيسوس وآخرون طالبوا بالتعاقد مع المدرب الألماني توماس توخيل، لكن فئات عريضة طالبت بالتعاقد مع المدرب لويس إنريكي.

وسبق للمدرب إنريكي صاحب الـ52 عامًا، تدريب نادي برشلونة خلال الفترة من عام 2014 إلى 2017 ثم تدريب المنتخب الإسباني على مرتين حيث كانت المرة الأولى من 2018 إلى 2019، والمرة الثانية من 2019 إلى 2022.

نجل دياز مدربًا مؤقتًا لـ الهلال

وسيتولى إيميليانو دياز مهمة قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعد سفر والده رامون دياز إلى الأرجنتين، بسبب الحادث المروري الذي تعرضت له عائلته.

وغادر المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز إلى بلاده، اليوم الأربعاء، بعد وفاة أحد أفراد أسرته، وتعرض اثنان منهما لإصابات إثر حادث مروري في بوينس آيرس، وذلك حسبما أعلن حساب نادي الهلال الرسمي على “تويتر”.

ومنح الجهاز الفني راحة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم اليوم، على أن يعاودوا تدريباتهم غدًا الخميس، وتقرر أن يقود التدريبات مساعد المدرب، إيميليانو، وذلك حتى عودة المدير الفني من الأرجنتين.

وكان دياز قد علم بالحادث المروع بعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد الفتح بالأمس، وغادر الملعب مسرعًا، وألغى المسؤولون المؤتمر الصحافي الخاص بالمواجهة، تقديرًا لظروف المدرب.