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30 مركزًا إسعافيًا و900 متطوع

الهلال الأحمر بمكة يعلن الخطة التشغيلية لموسم رمضان

الأربعاء ٢٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٦ مساءً
الهلال الأحمر بمكة يعلن الخطة التشغيلية لموسم رمضان
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة عن استعداداتها لتقديم الخدمات الإسعافية لزوار بيت الله الحرام خلال موسم شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ بالعاصمة المقدسة.

30 مركزًا إسعافيًا

وأكد مدير فرع الهيئة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون أن الخطة تضمنت أكثر من 30 مركزًا إسعافيًا تشتمل على 7 مراكز إسعافية بالحرم المكي الشريف و17 مركزًا داخليًا و6 مراكز خارجية، بالإضافة إلى 12 فرقة هايبرد مزودة بأكثر من 75 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وبقوة بشرية بلغت نحو 787 موظفًا.

وقد خصصت الهيئة كذلك 4 عربات للكوارث و20 دراجة هوائية و7 دراجات نارية، بالإضافة إلى 10 عربات جولف لتسهيل نقل الحالات الإسعافية داخل ساحات الحرم.

كما شملت الاستعدادات 900 متطوع ومتطوعة من هيئة الهلال الأحمر لخدمة زوار بيت الله الحرام خلال الشهر المبارك.

خدمة ضيوف الرحمن

وتهدف خطة الهيئة إلى الاستعداد المبكر لخدمة ضيوف الرحمن وتوظيف كافة الإمكانات المادية والبشرية لتحقيق الاستجابة الإسعافية المثلى عبر خدماتها الطبية والإسعافية الطارئة وتغطية الحرمين الشريفين والساحات المحيطة خلال شهر رمضان، وتفعيل نظام التطوع والاستفادة من مقدرات الوطن الشابة للمساهمة في تقديم الخدمة الطبية الإسعافية خلال هذا الموسم داخل الحرم المكي الشريف.

كما تهدف الخطة إلى تقديم الخدمات الطبية الإسعافية للحالات الطارئة الحرجة من مرتادي بيت الله الحرام التي قد تحدث أثناء أداء الفريضة والتي تحتاج إلى تدخل طبي طارئ أو نقل سريع لأقرب مرفق صحي بالحرم، وكذلك تكثيف الفرق الإسعافية في بعض المواقع المطلوبة في العشرة الأواخر من رمضان والتي يتم تحديدها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

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