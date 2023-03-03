الهلال الأكثر إهدارًا للنقاط هذا الموسم

أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الأكثر إهدارًا للنقاط في دوري روشن السعودي هذا الموسم، وذلك بعد تسجيل الهدف الأول.

التعادل ضد الوحدة

ولعب الوحدة ضد الهلال بالأمس على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما وصل رصيد الزعيم إلى 33 نقطة في المركز الرابع، ولديه 3 مباريات مؤجلة.

الهلال يهدر 13 نقطة

وتقدم الهلال 3 مرات، إلا أنه فشل في الحفاظ على النتيجة، وتمكن الوحدة من التعادل، ليكتفوا بالحصول على نقطة واحدة، في أول ظهور للزعيم بدوري روشن السعودي بعد وصافة العالم والتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا.

وأهدر الزعيم 13 نقطة في دوري روشن السعودي هذا الموسم، بعدما هز الشباك بالهدف الأول، وتكرر الأمر ذاته خلال مواجهات الشباب، النصر، ضمك والرائد، بجانب مباراة الوحدة، فيما خسر الأزرق مرة واحدة بعد التقدم، وكانت أمام التعاون في الجولة الخامسة.

وتطمح الجماهير في استعادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتوازنه سريعًا، أملًا في الفوز بالمباريات المؤجلة وتعثر المنافسين، من أجل خطف صدارة دوري روشن السعودي، والحفاظ على اللقب.