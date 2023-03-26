الهلال الأكثر تسديدًا على المرمى بدوري روشن

ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، لينفرد بصدارة قائمة الأكثر تسديدًا على المرمى.

الهلال يتصدر القائمة

ويتصدر الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز قائمة أكثر الفرق تسديدًا على المرمى في دوري روشن السعودي، برصيد 119 تسديدة، وذلك على الرغم من خوضه مباراتين أقل.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني بـ115 تسديدة على المرمى، يليه الشباب برصيد 108 تسديدة، ثم الاتحاد بـ99 تسديدة، وحل التعاون خامسًا في القائمة برصيد 98 تسديدة.

ترتيب دوري روشن

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 21 جولة، كالتالي؛ نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة.

ويتواجد الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب بـ9 نقاط.