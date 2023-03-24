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بعد مرور 21 جولة

الهلال الأكثر تمريرًا في دوري روشن

الجمعة ٢٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٥ مساءً
الهلال الأكثر تمريرًا في دوري روشن
المواطن - فريق التحرير

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يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بشكل مميز في الموسم الرياضي الحالي من دوري روشن السعودي، لينفرد بصدارة قائمة الأكثر تمريرًا.

الهلال يتصدر القائمة

ويتصدر الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز قائمة أكثر الفرق تمريرًا في دوري روشن السعودي، حيث قام بـ10 آلاف و990 تمريرة، وذلك على الرغم من خوضه مباراتين أقل.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المركز الثاني بـ10 آلاف و671 تمريرة، يليه الشباب برصيد 10 آلاف و348 تمريرة، ثم التعاون بـ9 آلاف و474 تمريرة، وحل الاتحاد خامسًا بـ9 آلاف و417 تمريرة.

النصر
لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

جدول ترتيب الدوري

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد مرور 21 جولة، كالتالي؛ نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 50 نقطة، ثم النصر بـ49 نقطة، ثم الشباب بـ44، الهلال بـ39 نقطة، يليه التعاون برصيد 35 نقطة.

الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر spl

ويقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ32 نقطة، ثم ضمك بـ28 نقطة، يليه الطائي برصيد 26 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم الفيحاء بـ24 نقطة.

ويتواجد الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 23 نقطة، بالتساوي مع أبها، وبفارق نقطة عن الوحدة، يليه الخليج والعدالة بـ17 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن الترتيب بـ9 نقاط.

الباطن
لاعبو الباطن – المصدر @albatinclub
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