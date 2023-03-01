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بعد تعرضه للإصابة

الهلال قد يتأثر بغياب ماريغا

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٤:٠٣ مساءً
الهلال قد يتأثر بغياب ماريغا
المواطن - فريق التحرير

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تأكد غياب المهاجم المالي موسى ماريغا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المباريات المقبلة، بسبب تعرضه لإصابة قوية، ما أثار قلق الجماهير.

الإصابة تبعد ماريغا

وأعلن نادي الهلال بالأمس، أن الفحوصات التي خضع لها ماريغا، أكدت تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية، وسيحتاج على إثرها لبرنامج علاجي وتأهيلي يمتد إلى 3 أسابيع، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ويُعد ماريغا من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ويُقدم مستوى مميزًا معه، الأمر الذي تسبب في قلق جماهير الأزرق، خوفًا من تأثر الزعيم هجوميًا في المواجهات المقبلة.

موسى ماريغا
المهاجم المالي – المصدر @Alhilal_FC

ويُشكل ماريغا قوة هجومية كبيرة مع النيجيري أوديون إيغالو، حيث ساهما في غالبية أهداف الهلال في دوري روشن السعودي هذا الموسم، كما تألق المهاجم المالي بشكل لافت في دوري أبطال آسيا، وساهم في تأهل الزعيم للنهائي.

وتألق المهاجم المالي في الأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا 2022، حيث سجل هدف الفوز ضد فولاذ الإيراني بالدور ربع النهائي، وأحرز ثنائية وصنع هدفًا أمام الدحيل القطري في نصف النهائي.

ماريغا وإيغالو
المهاجم المالي وإيغالو – المصدر @Alhilal_FC

الهلال يستعد لمواجهة الوحدة

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الوحدة، مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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