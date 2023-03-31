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الهلال لا يعرف سوى الفوز ضد الخليج

الجمعة ٣١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٤ مساءً
الهلال لا يعرف سوى الفوز ضد الخليج
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه ضد نظيره الخليج، وتحقيق الفوز في مباراتهما المقبلة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

الخليج ضيفًا على الزعيم

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الخليج، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر spl

وقبل مواجهة الغد، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة من 19 لقاء، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.

الخليج
لاعبو الخليج – المصدر @Khaleejclub

الهلال يسعى لمواصلة الانتصارات

وسبق أن لعب الهلال ضد الخليج 7 مرات من قبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز في جميع المواجهات السابقة.

الهلال والخليج

وتقابل الفريقان للمرة الأولى في موسم 2014\ 2015، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد ذهابًا، وبهدف نظيف إيابًا، وفي الموسم التالي، حقق الأزرق فوزًا كبيرًا بسبعة أهداف في الدور الأول، وبثلاثية نظيفة في الدور الثاني.

ولعب الهلال ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016\ 2017، وفاز الزعيم بنتيجة 6\1 ذهابًا، ونجح في الفوز إيابًا برباعية دون رد، كما فاز في مباراة الدور الأول هذا الموسم بهدفين نظيفين.

إيغالو - الهلال والخليج

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