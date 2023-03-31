الهلال لا يعرف سوى الفوز ضد الخليج

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تألقه ضد نظيره الخليج، وتحقيق الفوز في مباراتهما المقبلة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.
ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الخليج، عند الساعة العاشرة مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد، في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.
وقبل مواجهة الغد، يحتل الزعيم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة من 19 لقاء، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 برصيد 17 نقطة.
وسبق أن لعب الهلال ضد الخليج 7 مرات من قبل، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين منذ انطلاقه في موسم 2008\ 2009، ونجح الزعيم في تحقيق الفوز في جميع المواجهات السابقة.
وتقابل الفريقان للمرة الأولى في موسم 2014\ 2015، وفاز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد ذهابًا، وبهدف نظيف إيابًا، وفي الموسم التالي، حقق الأزرق فوزًا كبيرًا بسبعة أهداف في الدور الأول، وبثلاثية نظيفة في الدور الثاني.
ولعب الهلال ضد الخليج في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016\ 2017، وفاز الزعيم بنتيجة 6\1 ذهابًا، ونجح في الفوز إيابًا برباعية دون رد، كما فاز في مباراة الدور الأول هذا الموسم بهدفين نظيفين.