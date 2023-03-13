الهلال والباطن يسيطران على التشكيل المثالي للجولة الـ20

تألق فريقا الهلال والباطن بشكل لافت، ليستحوذا على التشكيل المثالي لمنافسات الجولة الـ20 “جولة يوم العلم” من دوري روشن السعودي.

تألق الهلال والباطن

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن التشكيل المثالي للجولة الـ20، وشهد تواجد 3 لاعبين من الباطن، بعد تألقهم اللافت، ومساهمتهم في تحقيق الفريق لفوزه الثاني هذا الموسم.

وضمت التشكيلة المثالية 3 لاعبين من الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بعدما لعبوا دورًا بارزًا في استعادة الزعيم لتوازنه، وتحقيق الفوز على التعاون، كما حصل مهاجمه النيجيري أوديون إيغالو على التقييم الأعلى بـ8.7 درجات.

التشكيل المثالي

وجاء التشكيل المثالي للجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، كالتالي؛ في حراسة المرمى؛ مارتن كمبانيا “الباطن”، وفي الدفاع زميليه؛ محمد ناجي ويوسف المزيريب، عبدالله الزوري “أبها”، وفواز الصقور “الشباب”.

ويتواجد في الوسط والهجوم بالتشكيل المثالي كل من؛ علاء الحجي “الوحدة”، رومارينيو “الاتحاد” وجوليو تفاريس “الرائد”، بالإضافة إلى ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، سلمان الفرج، ميشيل ديلغادو وإيغالو.