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في الجولة الـ21

الهلال يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٦ مساءً
الهلال يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال في إنهاء الشوط الأول من مباراة الاتفاق متفوقًا بهدفين دون رد وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من دوري روشن.

وكان الأزرق افتتح التسجيل في الدقيقة الخامسة عشرة من الشوط الأول عبر النيجيري أوديون إيجالو.

الهلال يتقدم بثنائية

وعند حلول الدقيقة الـ34 تمكن اللاعب محمد كنو من إحراز الهدف الثاني للزعيم، لينتهي الشوط الأول بتفوق الأزرق بثنائية.

الهلال والاتفاق - ميشايل

ويبحث الأزرق عن الفوز للوصول إلى النقطة رقم 39 وتعزيز تواجده في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن، مع تبقي مباراتين مؤجلتين له.

وكان الأزرق فاز على نادي التعاون برباعية دون رد في الجولة الـ20 من دوري روشن، قبل مواجهة نادي الاتفاق اليوم.

يذكر أن مباراة الهلال ضد الاتفاق تُقام على ملعب ” الملز” في الرياض.

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