الهلال يحدد بديل صفقة ميسي

يبدو أن نادي الهلال استقر على بديل صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال لم يأت الأخير إلى أزرق الرياض بعد نهاية الموسم الحالي، خاصة أن النجم الأرجنتيني بات قريبًا من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

50 % نسبة القدوم لـ الدوري السعودي

وكان الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة Marca الإسبانية توقع بأن النجم الأرجنتيني قد ينضم إلى الدوري السعودي بنسبة 50%، لكن موقع Goal الفرنسي وموقع O Dia البرازيلي أشارا إلى أن الهلال بات يفكر في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، في حال لم ينجح الأزرق في ضم النجم الأرجنتيني.

ويرغب الهلال في ضم اسم عالمي لصفوفه، على غرار تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شهر يناير الماضي.

الفسخ مع أحد الرعاة بسبب ميسي

وكان الإعلامي الرياضي معن القويعي، المقرب من نادي الهلال كشف مسبقًا كواليس فسخ النادي لعقد أحد الرعاة بعد نشره صورة لـ ميسي توحي باقترابه من الأزرق قائلًا: “خطوة رائعة ومهمة من إدارة الهلال بقيادة سعادة الرئيس فهد بن نافل ومن إدارة شركة الهلال الاستثمارية بقيادة الرئيس سلطان آل الشيخ في فسخها لعقد أحد الرعاة”.

وأضاف: “جمهور الهلال خط أحمر واللعب على وتر الرتويت وبث إشاعات لا تنطلي على كيان بحجم الهلال”.