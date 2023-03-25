خالد عسيري يتخرج من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بُعد غدًا الوليد الإنسانية تسلم 2550 وحدة سكنية للمستفيدين الهلال يحدد بديل صفقة ميسي تعليم حائل: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا متحدث تعليم صبيا : تعليق الدراسة الحضورية غدًا دعاء الشيخ بندر بليلة والحذيفي في ليلة 4 رمضان بالحرمين الشريفين الدراسة عن بُعد غدًا ببيشة ورجال ألمع رينارد يستدعي فواز الصقور لمعسكر المنتخب السعودي
يبدو أن نادي الهلال استقر على بديل صفقة الأرجنتيني ليونيل ميسي في حال لم يأت الأخير إلى أزرق الرياض بعد نهاية الموسم الحالي، خاصة أن النجم الأرجنتيني بات قريبًا من الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.
وكان الصحفي الإسباني خوسيه فيليكس دياز، رئيس تحرير صحيفة Marca الإسبانية توقع بأن النجم الأرجنتيني قد ينضم إلى الدوري السعودي بنسبة 50%، لكن موقع Goal الفرنسي وموقع O Dia البرازيلي أشارا إلى أن الهلال بات يفكر في التعاقد مع النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، في حال لم ينجح الأزرق في ضم النجم الأرجنتيني.
ويرغب الهلال في ضم اسم عالمي لصفوفه، على غرار تعاقد نادي النصر مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في شهر يناير الماضي.
وكان الإعلامي الرياضي معن القويعي، المقرب من نادي الهلال كشف مسبقًا كواليس فسخ النادي لعقد أحد الرعاة بعد نشره صورة لـ ميسي توحي باقترابه من الأزرق قائلًا: “خطوة رائعة ومهمة من إدارة الهلال بقيادة سعادة الرئيس فهد بن نافل ومن إدارة شركة الهلال الاستثمارية بقيادة الرئيس سلطان آل الشيخ في فسخها لعقد أحد الرعاة”.
وأضاف: “جمهور الهلال خط أحمر واللعب على وتر الرتويت وبث إشاعات لا تنطلي على كيان بحجم الهلال”.