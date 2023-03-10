Icon

في يوم العلم.. بوليفارد رياض سيتي وبوليفارد وورلد تحتفلان بالراية الخضراء Icon أمير الجوف: الاحتفاء بالأيام الوطنية دلالة على استذكار التاريخ وغرس لقيم الانتماء والولاء Icon العلم السعودي .. رمز للقوة والحكمة وعلو المكانة Icon من سارية العَلم.. وزير التعليم يشارك منسوبي الوزارة انطلاقة الاحتفاء بيوم العَلم السعودي Icon الاتحاد الأوروبي: اتفاق السعودية وإيران سيساهم في استقرار المنطقة Icon أمير حائل: يوم العَلم يجسد معاني الفخر بالقيادة الحكيمة وهذا الوطن Icon يوم العلم السعودي.. رمز التوحيد والعزة والوحدة والتلاحم Icon مصر ترحب باستئناف العلاقات بين السعودية وإيران Icon ميقاتي يعتذر للعراقيين بعد واقعة ضرب الطلاب Icon أمير القصيم: العلم السعودي راية ترمز للعقيدة والقوة وعلو الحكمة والمكانة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم
ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يستعيد توازنه برباعية ضد التعاون

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٢ مساءً
الهلال يستعيد توازنه برباعية ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الهلال، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، بفوز الزعيم بأربعة أهداف دون رد.

إيغالو يسجل ثنائية

وانطلقت مواجهة التعاون ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وسط تشجيع جماهيري كبير.

التعاون والهلال
جانب من المباراة – المصدر @Alhilal_FC

وسيطر الأزرق على اللعب، قبل أن ينجح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي، ويهز شباك التعاون عند الدقيقة 32 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة.

وانتفض سكري القصيم، وكاد فهد الرشيدي أن يسجل التعادل عند الدقيقة 39، إلا أنها مرت أمام المرمى، وتمكن إيغالو من إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتأخر التعاون ضد الهلال.

إيغالو
إيغالو – المصدر @Alhilal_FC

فوز الهلال ضد التعاون

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الزعيم بقوة، ونجح ميشيل ديلغادو في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وكاد إيغالو أن يهز الشباك بالهدف الرابع عند الدقيقة 57، ولكن مايلسون تصدى لكرته.

ميشيل ديلغادو
ديلغادو – المصدر @Alhilal_FC

وضغط التعاون أملًا في تقليص الفارق، ومرت كرة خطيرة أعلى المرمى عند الدقيقة 72، قبل أن ينجح في هز الشباك عند الدقيقة 84، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وتألق دفاع الأزرق وأبعد فرصة خطيرة.

وأنقذت العارضة الهدف الرابع، قبل أن ينجح محمد القحطاني في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بخسارة التعاون ضد الهلال بنتيجة 4/ 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويملك مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الخامس.

الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر الإنترنت
العالم

قراصنة يقطعون بث خطاب إبراهيم رئيسي عبر...

العالم
تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية للطهاة
السعودية اليوم

تدشين معرض الشواء العالمي برعاية الجمعية السعودية...

السعودية اليوم
منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي
الرياضة

منافسة قوية بين الهلال والاتحاد لضم ميسي

الرياضة
فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 
العالم

فيروس إنفلونزا الطيور تحور ليصيب البشر 

العالم
أحدث صيحات TikTok المرعبة
العالم

أحدث صيحات TikTok المرعبة

العالم
النصر يستهدف استعادة الصدارة
الرياضة

النصر يستهدف استعادة الصدارة

الرياضة
موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال
الرياضة

موسى ماريجا رجل مباراة فولاد ضد الهلال

الرياضة
ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر
العالم

ظاهرة غريبة تشهدها بؤرة زلزال تركيا المدمر

العالم