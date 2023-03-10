الهلال يستعيد توازنه برباعية ضد التعاون

انتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الهلال، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، بفوز الزعيم بأربعة أهداف دون رد.

إيغالو يسجل ثنائية

وانطلقت مواجهة التعاون ضد الهلال التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة بشكل سريع، حيث ضغط الفريقان بقوة، أملًا في هز الشباك مبكرًا، وسط تشجيع جماهيري كبير.

وسيطر الأزرق على اللعب، قبل أن ينجح المهاجم النيجيري أوديون إيغالو في فض اشتباك التعادل السلبي، ويهز شباك التعاون عند الدقيقة 32 من تسديدة من داخل منطقة الجزاء، لتشتعل المباراة.

وانتفض سكري القصيم، وكاد فهد الرشيدي أن يسجل التعادل عند الدقيقة 39، إلا أنها مرت أمام المرمى، وتمكن إيغالو من إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول بتأخر التعاون ضد الهلال.

فوز الهلال ضد التعاون

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ضغط الزعيم بقوة، ونجح ميشيل ديلغادو في تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 52 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، وكاد إيغالو أن يهز الشباك بالهدف الرابع عند الدقيقة 57، ولكن مايلسون تصدى لكرته.

وضغط التعاون أملًا في تقليص الفارق، ومرت كرة خطيرة أعلى المرمى عند الدقيقة 72، قبل أن ينجح في هز الشباك عند الدقيقة 84، ولكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وتألق دفاع الأزرق وأبعد فرصة خطيرة.

وأنقذت العارضة الهدف الرابع، قبل أن ينجح محمد القحطاني في هز الشباك عند الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع، لتنتهي المباراة بخسارة التعاون ضد الهلال بنتيجة 4/ 0.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 36 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ويملك مباراتين مؤجلتين، فيما تجمد رصيد التعاون عند 34 نقطة في المركز الخامس.