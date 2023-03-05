الهلال يسعى لاستعادة التوازن ضد الفتح

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز على نظيره الفتح غدًا.

مواجهة مؤجلة

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الفتح على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، مساء يوم غد الاثنين، وذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 من دوري روشن السعودي.

وقبل مواجهة الغد، يحتل الزعيم المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 33 نقطة، ويملك 3 مواجهات مؤجلة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

الهلال يسعى لتحقيق الفوز

ويطمح المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، في تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مبارياته المؤجلة، وتحقيق الفوز، من أجل العودة بقوة والمنافسة على صدارة دوري روشن السعودي؛ والدفاع عن لقبه.

ويأمل دياز في مصالحة الجماهير، بعد السقوط في فخ التعادل الإيجابي ضد الوحدة بالجولة الماضية، وتجاوز عقبة الفتح غدًا، لاستعادة المركز الرابع، ومواصلة التقدم نحو المقدمة، أملًا في تعثر النصر المتصدر والاتحاد الوصيف.

على الجانب الآخر، يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بقيادة مدربه اليوناني دونيس، لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه ضد الهلال، خاصة بعد خسارته في أرضه أمام الطائي بنتيجة 3-2.