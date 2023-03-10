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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد التعاون

الجمعة ١٠ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٢٩ مساءً
الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد التعاون
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة تفوقه ضد التعاون، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم بدوري روشن السعودي.

الزعيم ضيفًا على التعاون

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على التعاون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الهلال - دوري روشن
لاعبو الزعيم – المصدر spl

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الخامس بـ33 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL

تفوق الهلال

وسبق أن لعب التعاون ضد الهلال 25 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق 18 انتصارًا، وخسر 3 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.

الهلال ضد التعاون
جانب من مباراة سابقة – المصدر spl

ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي بالفوز في مباراة اليوم، لمصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج مؤخرًا، وأملًا في تعثر المنافسة على الصدارة.

على الجانب الآخر، يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة نتائجه الإيجابية، والفوز في مواجهة اليوم لمواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أنها على ملعبه ووسط جماهيره.

التعاون
لاعبو التعاون – المصدر @SPL
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