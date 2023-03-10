الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد التعاون

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يسعى الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، لمواصلة تفوقه ضد التعاون، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم بدوري روشن السعودي.
ويحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا على التعاون، مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.
وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 34 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الخامس بـ33 نقطة، ولديه مباراتان مؤجلتان.
وسبق أن لعب التعاون ضد الهلال 25 مباراة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، حيث نجح في تحقيق 18 انتصارًا، وخسر 3 مرات، وخيم التعادل على نتيجة 4 لقاءات.
ويأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي بالفوز في مباراة اليوم، لمصالحة جماهيره بعد تراجع النتائج مؤخرًا، وأملًا في تعثر المنافسة على الصدارة.
على الجانب الآخر، يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لمواصلة نتائجه الإيجابية، والفوز في مواجهة اليوم لمواصلة التقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، خاصة أنها على ملعبه ووسط جماهيره.