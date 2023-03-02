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ضمن منافسات دوري روشن

الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٣٢ مساءً
الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه ضد الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الزعيم ضيفًا على الوحدة

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الهلال مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ولكنه يملك 3 مواجهات مؤجلة.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1

الهلال يتفوق

وسبق أن لعب الوحدة ضد الهلال 19 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للزعيم، حيث فاز 16 مرة، واكتفى فرسان مكة بتحقيق الفوز مرة واحدة، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

الهلال والوحدة
جانب من مباراة الفريقين – المصدر spl

ويمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أطول سلسلة من الانتصارات المتتالية خارج أرضه في الدوري السعودي للمحترفين أمام ذات المنافس الوحدة بفوزه في جميع زياراته الـ9 السابقة، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التفوق والفوز اليوم.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق الفوز على الزعيم في الشرائع منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008/ 2009.

الوحدة
لاعبو الوحدة – المصدر @alwehdaclub1
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