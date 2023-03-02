الهلال يسعى لمواصلة تفوقه ضد الوحدة

يسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة تفوقه ضد الوحدة، ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وتحقيق الفوز في مباراة اليوم.

الزعيم ضيفًا على الوحدة

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الهلال مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ولكنه يملك 3 مواجهات مؤجلة.

الهلال يتفوق

وسبق أن لعب الوحدة ضد الهلال 19 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للزعيم، حيث فاز 16 مرة، واكتفى فرسان مكة بتحقيق الفوز مرة واحدة، وخيم التعادل على نتيجة مواجهتين.

ويمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال أطول سلسلة من الانتصارات المتتالية خارج أرضه في الدوري السعودي للمحترفين أمام ذات المنافس الوحدة بفوزه في جميع زياراته الـ9 السابقة، ما يحفز لاعبيه لمواصلة التفوق والفوز اليوم.

ولم ينجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة في تحقيق الفوز على الزعيم في الشرائع منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008/ 2009.