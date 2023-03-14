الهلال يشارك في كأس العالم للأندية 2025

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن أن نادي الهلال سوف يشارك في بطولة كأس العالم للأندية عام 2025، التي تشهد مشاركة 32 فريقًا من مختلف قارات العالم بنظامها الجديد.

النظام الجديد

وستُلعب البطولة بمشاركة 32 فريقًا كل 4 أعوام حيث ستكون البداية من يونيو في عام 2025 بمشاركة كل من الهلال والأهلي المصري وتشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي ومونتيري المكسيكي كونهم أبطالاً لقاراتهم في عام 2021.

وتنص لوائح مشاركة الأندية في كأس العالم للأندية عام 2025، بمشاركة أبطال القارات في آخر 4 سنوات بداية من عام 2021 إلى 2024، بجانب تحديد الأندية الأخرى المشاركة وفق تصنيفاتها ونتائجها في آخر 4 سنوات.

وكان أزرق الرياض إنجازًا مميزًا في تاريخ الكرة السعودية، كونه أول ناد سعودي يحقق ميدالية في بطولة كأس العالم للأندية وكانت الميدالية الفضية بعدما خسر نهائي مونديال الأندية 2022 أمام ريال مدريد الإسباني.