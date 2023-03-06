الهلال يصطدم بالوداد والنصر مع الزمالك

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أسفرت قرعة بطولة كأس الملك سلمان للأندية 2023، عن مواجهات قوية للفرق السعودية، أبرزها مواجهة الهلال بالوداد المغربي.
ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المجموعة الثانية بكأس الملك سلمان للأندية، والتي تضم؛ الوداد والسد القطري، بجانب المتأهل من طلائع الجيش، أهلي طرابلس، النهضة وشباب الخليج.
وتُعد مواجهة الأزرق والوداد المغربي تكرارً لمباراتهما مؤخرًا ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، والتي انتهت بفوز الزعيم بركلات الترجيح، واستكمال مشواره حتى النهائي، وحصد الميدالية الفضية.
ووقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في المجموعة الأولى بكأس الملك سلمان للأندية، التي تضم الترجي الرياضي التونسي والشرطة العراقي، بجانب المتأهل من الهلال السوداني، المنامة، الصفاقسي وقطر.
وأوقعت قرعة كأس الملك سلمان للأندية 2023، الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في المجموعة الثالثة، التي تضم الزمالك المصري، بجانب المتأهل من الشباب، القوة الجوية، المريخ وتشرين، والمتأهل من فحمان، الاتحاد المنستيري، المحرق والسيب.