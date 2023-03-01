الهلال يصل إلى الطائف استعدادًا لمواجهة الوحدة

وصلت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى الطائف، مساء اليوم الأربعاء، وذلك استعدادًا لمواجهة نادي الوحدة غدًا في الجولة الـ19 في بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الوحدة ضد الهلال

وتنطلق المباراة غدًا في تمام الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، كما تنقل المباراة عبر قناة SSC.

وسيكون تشكيل الأزرق المتوقع مكونًا من: “المعيوف في حراسة المرمى، هيون سو، علي البليهي، حمد اليامي، سعود عبدالحميد، كاريلو، كويلار، سلمان الفرج، سالم الدوسري، فييتو، إيجالو”.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الأربعاء استعداداته لمواجهة الغد، حيث انطلق مران اليوم بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وشرح دياز عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.