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بعد الفوز على الفتح بثلاثية

الهلال يضرب موعدًا مع الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١١:١٥ مساءً
الهلال يضرب موعدًا مع الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك، وذلك بعد فوزه على نادي الفتح بثلاثية لهدف في دور ربع النهائي مساء اليوم الثلاثاء.

وكان محمد كنو سجل الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول، ثم نجح بعدها اللاعب فراس البريكان في إحراز هدف التعادل لـ الفتح في الدقيقة الـ25 مستغلًّا خطأ في تمركز لاعبي الأزرق.

الهلال يضرب بثلاثية

وفي الشوط الثاني، عزز الأزرق من تقدمه بالهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو في الدقيقة الـ49 من عمر الشوط.

ميشايل ديلجادو - الهلال والفتح

ثم في الدقيقة الـ84 سجل النجم النيجيري أوديون إيجالو الهدف الثالث لأزرق الرياض بعد تمريرة جيدة من القائد سلمان الفرج.

وبهذه النتيجة يتأهل الأزرق لمواجهة نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك يوم 23 إبريل المقبل.

الهلال والفتح - جوستافو كويلار

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