الهلال يضرب موعدًا مع الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

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صعد الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك، وذلك بعد فوزه على نادي الفتح بثلاثية لهدف في دور ربع النهائي مساء اليوم الثلاثاء.
الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك🏆
شاهد أهداف مباراة #الهلال_الفتح⤵️#أغلى_الكؤوس | #SSC pic.twitter.com/AY1MVfzuWg
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 14, 2023
وكان محمد كنو سجل الهدف الأول لأزرق الرياض في الدقيقة الـ16 من عمر الشوط الأول، ثم نجح بعدها اللاعب فراس البريكان في إحراز هدف التعادل لـ الفتح في الدقيقة الـ25 مستغلًّا خطأ في تمركز لاعبي الأزرق.
وفي الشوط الثاني، عزز الأزرق من تقدمه بالهدف الثاني عبر اللاعب البرازيلي ميشايل ديلجادو في الدقيقة الـ49 من عمر الشوط.
ثم في الدقيقة الـ84 سجل النجم النيجيري أوديون إيجالو الهدف الثالث لأزرق الرياض بعد تمريرة جيدة من القائد سلمان الفرج.
وبهذه النتيجة يتأهل الأزرق لمواجهة نادي الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك يوم 23 إبريل المقبل.