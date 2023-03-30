الهلال يفاوض سيرجيو راموس

تسعى إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الميركاتو الصيفي، ليرتبط اسمها بالإسباني سيرجيو راموس.

سيرجيو راموس مطلوب في الهلال

وينتهي عقد سيرجيو راموس صاحب الـ37 عامًا، مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، وتُخيم حالة من الجدل بشأن مصيره في الموسم الرياضي الجديد.

ولفتت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن نادي الهلال قدم عرضًا ضخمًا لسيرجيو راموس، حيث عرض عليه 30 مليون يورو صافيًا في الموسم، مؤكدة أن العرض قد يزيد عن ذلك، من أجل إقناعه بعدم التجديد والانتقال إلى صفوفه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن العرض الذي تقدم به نادي الهلال أكبر بأضعاف مما يحصل عليه راموس حاليًا في باريس سان جيرمان، حيث يتقاضى 791 ألف يورو شهريًا فقط.

التفاوض مع النصر

وارتبط اسم راموس بأكثر من ناد خلال الفترة الماضية، نظرًا لأن التعاقد معه سيكون في صفقة انتقال حر، وأكدت تقارير مؤخرًا أن النصر يسعى لضمه، خاصة بعد نجاحه في التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.