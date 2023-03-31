الهلال يفقد سالم الدوسري 10 أيام

أعلن نادي الهلال- قبل قليل- عن غياب نجمه سالم الدوسري عن المباريات لمدة 10 أيام؛ وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها جراء مشاركته الأخيرة مع المنتخب السعودي.

إصابة سالم الدوسري

وأُصيب الدوسري في مفصل القدم بعد أن خاض مباراتي فنزويلا وبوليفيا الوديتين مع المنتخب السعودي في توقف مارس الحالي.

وسيغيب الدوسري عن مباراة الهلال والخليج غدًا في الجولة الـ16 والمؤجلة بين الفريقين في دوري روشن.

ويتواجد نادي الهلال في المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 39 نقطة.