الهلال يمنح دياز خيارين بعد ترشيحه لتدريب المنتخب السعودي

كشفت تقارير صحفية أرجنتينية أن المدرب الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ الهلال مرشح لتدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة Tnt Sports الأرجنتينية أن الاتحاد السعودي لكرة القدم يفكر في التعاقد مع دياز لتعويض رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد.

وأضافت الصحيفة أن إدارة أزرق الرياض وفي أول تصرف منها ردًا على ترشح دياز بأنها ستعطي المدرب الأرجنتيني حرية الاختيار بين تجديد العقد مع الأزرق أو الرحيل لتدريب المنتخب السعودي.

الهلال يؤمن نفسه بالبديل

ومع تبقي شهرين على نهاية عقد دياز مع أزرق الرياض، فإن بطل آسيا سيفكر في التفاوض مع مدرب آخر خلال الفترة المقبلة تحسبًا لرحيل دياز.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أعلن بالأمس عن موافقته على استقالة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من تدريب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم بناءً على رغبة الأخير.

وقال الاتحاد السعودي في بيان له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “رينارد قرر برغبته عدم استكمال المدة المتبقية في عقده، حيث على ضوء ذلك تم تسوية الإجراءات القانونية بين الطرفين لإنهاء العقد”.

تعليق رينارد بعد الرحيل

وكان رينارد علق بعد قبول استقالته قائلًا: : “شكرًا لكم جميعًا وأود أن أشكر ياسر المسحل وإبراهيم القاسم وحسين الصادق، على الفترة التي قضتها مع المنتخب السعودي لا توجد خلافات بيننا والأمور كلها على ما يُرام”.

وأضاف رينارد: “فضلت الرحيل لأنني قدمت كل ما لدي للمنتخب السعودي، وشعرت أنني غير قادر على تقديم المزيد”