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الهلال ينهي استعداداته لمباراة الوحدة

الأربعاء ١ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤٤ مساءً
الهلال ينهي استعداداته لمباراة الوحدة
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز، مساء اليوم الأربعاء، استعداداته لمواجهة نظيره الوحدة.

الزعيم يستعد بتدريبات تكتيكية

وانطلق مران اليوم بتدريبات لياقية باستخدام الكرة، وشرح دياز عددًا من الجمل التكتيكية على كامل الملعب، قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة فنية على جزء من مساحة الملعب.

الهلال
جانب من المران – المصدر @Alhilal_FC

وأوضح حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن بعثة الفريق الأول لكرة القدم ستُغادر إلى الطائي مساء، استعدادًا لمواجهة الغد.

على الجانب الآخر، خضع مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، المالي موسى ماريغا لجلسة علاجية في عيادة مستشفى المملكة الطبية بمقر النادي، وذلك بعد إصابته في العضلة الخلفية، وتأكد غيابه لمدة 3 أسابيع.

موسى ماريغا
ماريغا – المصدر @Alhilal_FC

مباراة الوحدة ضد الهلال

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الهلال مساء يوم غد الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل لقاء الغد، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الزعيم في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

نادي الهلال
لاعبو الزعيم – المصدر @Alhilal_FC
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