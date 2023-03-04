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التقديم متاح للسعوديين فقط

الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف شاغرة

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٢٤ مساءً
الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف شاغرة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. ضابط أول، منع الاحتيال والمراقبة.
  2. قائد فريق إدارة الأداء.
  3. قائد فريق إدارة الأداء.
  4. ضابط التسويق.
  5. مدير البرنامج.
  6. مدير الفرع الشرقي.
  7. مسؤول معايير العمل.
  8. مهندس ترخيص.
  9. مدير خدمات المعلومات.
  10. والمزيد

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 4 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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