الهيئة السعودية للمقاولين تعلن عن وظائف شاغرة

أعلنت الهيئة السعودية للمقاولين (SCA)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ للعمل في مدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

ضابط أول، منع الاحتيال والمراقبة. قائد فريق إدارة الأداء. قائد فريق إدارة الأداء. ضابط التسويق. مدير البرنامج. مدير الفرع الشرقي. مسؤول معايير العمل. مهندس ترخيص. مدير خدمات المعلومات. والمزيد