توقعات بتراجع الحالة الممطرة على المملكة وظائف بـ الشركة السعودية للاستثمار الزراعي “سالك” قطار يحمل مواد خطرة يخرج عن مساره السفير الروسي بواشنطن: الاعتداء على طائراتنا إعلان حرب ناسا تقدم بذلة جديدة لرواد الفضاء بإمكانيات عصرية مكة المكرمة تُسجل أعلى درجة حرارة بـ 33 مئوية رافد : 980 ألف طالب وطالبة استفادوا من خدمة النقل المدرسي الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات صندوق التنمية السياحي يعلن بدء التقديم في برنامج علو السياحة 2023 للجنسين حساب المواطن يوضح سبب عدم وجود أيقونة تقديم الطلب لدى البعض
1- رئيس البنية التحتية والعمليات.
2- رئيس حلول الأعمال.
3- مسؤول تدريب أول (وظيفتان).
4- مطوّر أعمال أول.
5- محلل معلومات IP.
5- رئيس قسم تجربة العملاء.
التخصصات المطلوبة:
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/23هـ الموافق 2023/03/15م.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا