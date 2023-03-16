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الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

الخميس ١٦ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٤ صباحاً
الهيئة السعودية للملكية الفكرية تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف في التخصصات الإدارية والتقنية بالرياض، وذلك وفقاً للشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- رئيس البنية التحتية والعمليات.
2- رئيس حلول الأعمال.
3- مسؤول تدريب أول (وظيفتان).
4- مطوّر أعمال أول.
5- محلل معلومات IP.
5- رئيس قسم تجربة العملاء.

التخصصات المطلوبة:
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات التقنية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/08/23هـ الموافق 2023/03/15م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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