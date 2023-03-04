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الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

السبت ٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٦ مساءً
الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي – تطوير الأعمال:

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
  • الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد أدنى: 3+ إجمالي الخبرة في نفس المجال.

رئيس قسم – تطوير الأعمال:

المؤهلات والخبرات:

  • المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.
  • الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد أدنى: 7+ إجمالي الخبرة في نفس المجال.

المزايا:

  • تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، بدل تعليم الأطفال، برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

إرشادات مهمة للتقديم على الشاغر الوظيفي:

  • تعبئة الملف الوظيفي بجميع خاناته بشكل صحيح، يتم استبعاد الطلبات غير المكتملة.
  • الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، يستبعد الطلب الغير مكتمل أو الإجابة بمعلومات تختلف عن المستندات المرفقة.
  • إرفاق السيرة الذاتية بصياغة PDF.
  • التقدم على الفرصة بناء على المهام والخبرة التخصصية المطلوبة وسنوات الخبرة، يتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة.

تنويه:

  • قبل التقدم لهذه الوظيفة، يرجى التأكد من استيفاء المعايير المذكورة أعلاه.
  • يرجى الملاحظة: يعمل فريق استقطاب الكفاءات لدينا لضمان أفضل تطابق بين المواهب والفرص الوظيفية.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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