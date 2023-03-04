الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

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أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
أخصائي – تطوير الأعمال:
المؤهلات والخبرات:
رئيس قسم – تطوير الأعمال:
المؤهلات والخبرات:
المزايا:
إرشادات مهمة للتقديم على الشاغر الوظيفي:
تنويه:
أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مارس 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).