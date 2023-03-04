الهيئة العامة للأوقاف تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف (AWQAF)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدة تخصصات، للعمل في مدينة الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي – تطوير الأعمال:

المؤهلات والخبرات:

المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.

الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد أدنى: 3+ إجمالي الخبرة في نفس المجال.

رئيس قسم – تطوير الأعمال:

المؤهلات والخبرات:

المؤهل التعليمي: الحد الأدنى للدرجة العلمية – بكالوريوس في تخصص مشابه.

الخبرات العملية التخصصية المطلوبة كحد أدنى: 7+ إجمالي الخبرة في نفس المجال.

المزايا:

تأمين صحي يغطي آباء الموظفين، بدل تعليم الأطفال، برامج تدريبية وخطة نمو مهني.

إرشادات مهمة للتقديم على الشاغر الوظيفي:

تعبئة الملف الوظيفي بجميع خاناته بشكل صحيح، يتم استبعاد الطلبات غير المكتملة.

الإجابة على الأسئلة بشكل صحيح، يستبعد الطلب الغير مكتمل أو الإجابة بمعلومات تختلف عن المستندات المرفقة.

إرفاق السيرة الذاتية بصياغة PDF.

التقدم على الفرصة بناء على المهام والخبرة التخصصية المطلوبة وسنوات الخبرة، يتم استبعاد من لا تنطبق عليه شروط الوظيفة.

تنويه:

قبل التقدم لهذه الوظيفة، يرجى التأكد من استيفاء المعايير المذكورة أعلاه.

يرجى الملاحظة: يعمل فريق استقطاب الكفاءات لدينا لضمان أفضل تطابق بين المواهب والفرص الوظيفية.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 مارس 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).