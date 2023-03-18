الهيئة الملكية تعلن عن وظائف للجنسين في عدة مدن

أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: أخصائي تمريض. استشاري – تركيبات الأسنان. استشاري – روماتيزم. استشاري – العناية المركزة. استشاري – جراحة العظام. استشاري – طب الأسرة والمجتمع. استشاري – جراحة الأوعية الدموية. استشاري – جراحة الصدر. استشاري – جراحة تجميل. استشاري – أنف وأذن وحنجرة. أستاذ مساعد – إدارة الأعمال (محاسبة). والمزيد … طريقة التقديم: أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: رابط التقديم – (اضغط هنا).