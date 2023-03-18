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الهيئة الملكية تعلن عن وظائف للجنسين في عدة مدن

السبت ١٨ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١:٠٣ مساءً
الهيئة الملكية تعلن عن وظائف للجنسين في عدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الهيئة الملكية، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن طرح وظائف شاغرة في عدّة مجالات، للعمل في عدّة مدن مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط – وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. أخصائي تمريض.
  2. استشاري – تركيبات الأسنان.
  3. استشاري – روماتيزم.
  4. استشاري – العناية المركزة.
  5. استشاري – جراحة العظام.
  6. استشاري – طب الأسرة والمجتمع.
  7. استشاري – جراحة الأوعية الدموية.
  8. استشاري – جراحة الصدر.
  9. استشاري – جراحة تجميل.
  10. استشاري – أنف وأذن وحنجرة.
  11. أستاذ مساعد – إدارة الأعمال (محاسبة).
  12. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم متاح على الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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