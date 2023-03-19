الهيئة الملكية لمدينة الرياض تطلق المرحلة الأولى من “حافلات الرياض”

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، إطلاق المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض”، ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض، وتتضمن هذه المرحلة تشغيل أكثر من 340 حافلة تخدم الركاب عبر 633 محطة ونقطة توقف، وتشمل 15 مساراً ضمن مسارات شبكة “حافلات الرياض” والبالغ إجماليها 86 مساراً.

وأوضحت الهيئة أن إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “حافلات الرياض” الذي تم تطويره كأحد المشاريع الإستراتيجية الهادفة لخدمة احتياجات التنقل في المدينة، وإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل العام، وتعزيز ترابط أجزاء العاصمة، ورفع مستوى جودة الحياة لسكانها ولزوارها، سوف تتلوه بالتدريج مراحل تشغيل الخدمة تباعاً والبالغة خمس مراحل.

وأشارت إلى أن شبكة “حافلات الرياض” يبلغ مجموع أطوالها بعد تشغيل المراحل الخمسة 1900 كيلو متر، وإجمالي عدد الحافلات سيزيد عن 800 حافلة، وستعمل عبر 86 مساراً تخدم الركاب عبر أكثر من 2900 محطة ونقطة توقف.

وستسهم خدمة “حافلات الرياض” في إتاحة سهولة التنقل لجميع شرائح المجتمع من خلال استخدام الحافلات كوسيلة للوصول إلى أماكن العمل والتعليم والأنشطة الترفيهية، والحد من الحاجة إلى استخدام السيارة الخاصة، وبالتالي تخفيف حدة الازدحام المروري في الرياض.

وذكرت الهيئة أنه تم بالتزامن مع إطلاق خدمة “حافلات الرياض”، إطلاق البوابة الإلكترونية www.riyadhbus.sa، والتي تقدم خيارات متنوعة للركاب لمعرفة مسارات الحافلات، وآلية شراء التذاكر، كما تم إطلاق “تطبيق حافلات الرياض” الذي يوفر خدمات عديدة من ضمنها شراء التذاكر بشكل مباشر.

وتبلغ تكلفة تذكرة الرحلة على متن “حافلات الرياض” 4 ريالات صالحة لمدة ساعتين تبدأ من أول تسجيل دخول على أحد الحافلات أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق، ويمكن الانتقال إلى حافلة أخرى بنفس التذكرة خلال هذه المدة، كما تم تسهيل آلية شراء التذاكر للاستفادة من الخدمة، لتواكب احتياجات جميع الركاب، من خلال إتاحة عدة خيارات منها: “بطاقة درب” الخاصة بالخدمة، أو من خلال التطبيق، أو أجهزة البيع في المحطات الخاصة بالحافلات، أو عبر دفع قيمة التذاكر على متن الحافلة باستخدام البطاقات البنكية والأجهزة الذكية، حيث أن من المهم ذكر أن الأطفال إلى عمر ست سنوات تكون رحلتهم مجانية.

وأوضحت الهيئة أن خدمة “حافلات الرياض”، ستسهم في المحافظة على البيئة والصحة العامة في المدينة، من خلال تشغيل حافلات صديقة للبيئة تعمل باستخدام وقود “منخفض الكبريت”، فضلاً عن مساهمتها في خفض تلوث الهواء الناتج عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتج من عوادم السيارات، من خلال تقليص الاعتماد على استخدام السيارات الخاصة، مع توفر وسيلة نقل عام آمنة ومريحة وسهلة.

يذكر أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض يشمل تنفيذ شبكة متكاملة من القطارات والحافلات، وتعمل على تلبية متطلبات التنقل القائمة والمتوقعة في المستقبل في مدينة الرياض، وتوفر خدمة تنقل حديثة وآمنة في مختلف أرجاء العاصمة، وتقدم حلول المدن الذكية لسكانها وزوارها، بما يسهم في تطويرها وتحسين بيئتها الحضرية.

الجدير بالذكر أن شبكة “قطار الرياض” التي تُمثل العمود الفقري لشبكة النقل العام في المدينة، تتكون من 6 مسارات بطولٍ إجمالي يبلغ 176 كيلو متراً، وتضُم 85 محطة، وسيتم إطلاق مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض (القطار والحافلات) على عدة مراحل، تبدأ بتشغيل المرحلة الأولى من خدمة “حافلات الرياض” وتتواصل حتى تشغيل الشبكة الكاملة خلال الربع الرابع من العام 2024م بمشيئة الله.