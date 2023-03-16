الهيدروجين النظيف أبرز محاور لقاء وزير الطاقة ونظيره النمساوي

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عقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة، في مكتبه بالرياض اليوم، اجتماعاً مع معالي وزير العمل والاقتصاد في جمهورية النمسا، الدكتور مارتن كوخر، الذي يزور المملكة حاليا.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون في جميع مجالات الطاقة، ومجال الطاقة المتجددة والهيدروجين النظيف على وجه الخصوص.
وتطرق الاجتماع إلى، جهود المملكة في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، وإدارة انبعاثات المواد الهيدروكربونية، ضمن نهج الاقتصاد الدائري للكربون، ومصادر الطاقة المتجددة، ضمن مساعيها في مجال الطاقة والتغير المناخي عبر مبادرات محلية وإقليمية، أهمها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر.