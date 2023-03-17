الوحدة والتعاون يرتضيان التعادل

انتهت مباراة الوحدة ضد التعاون، مساء اليوم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الوحدة ينجو بالتعادل

وفي الشوط الثاني، سجل التعاون هدف التقدم في الدقيقة الـ47 عبر اللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا، ثم سجل فرسان مكة هدف التعادل عبر اللاعب أوسكار دوارتي في الدقيقة الـ66.

وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد فرسان مكة 22 نقطة في المركز الـ13، بينما أصبح رصيد التعاون 35 نقطة في المركز الخامس عشر في دوري روشن.