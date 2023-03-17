الوحدة والتعاون يرتضيان التعادل

المكسيكي سيرخيو لوبيز بطلًا لـ سباق الفورمولا 1 في السعودية انتشال جثة طفلة جرفها السيل في جازان زلزال يضرب ألاسكا الأمريكية بقوة 5.4 ريختر مانشستر يونايتد يصعد لنصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي الجيش البولندي يستعد لحرب مباشرة مع روسيا ضبط 310 دراجات آلية مخالفة وزارة العدل تطلق نظامًا إلكترونيًّا لإجراءات إثبات ترائي الأهلة وظائف شاغرة في الاتصالات السعودية وزير الشؤون الإسلامية: لا نثق بأي إخواني أو سروري حتى لو تعلق بأستار الكعبة جامعة الأميرة نورة تطلق البطولة الأولى لمناظرات الكليات
انتهت مباراة الوحدة ضد التعاون، مساء اليوم، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ21 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.
الوحدة والتعاون.. تعادل إيجابي🤝
🎥 شاهد أهداف اللقاء ⬇️#الوحدة_التعاون | #SSC pic.twitter.com/QLTGwaZ0Q1
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 17, 2023
وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.
وفي الشوط الثاني، سجل التعاون هدف التقدم في الدقيقة الـ47 عبر اللاعب الكاميروني ليندر تاوامبا، ثم سجل فرسان مكة هدف التعادل عبر اللاعب أوسكار دوارتي في الدقيقة الـ66.
وبعد نهاية المباراة أصبح رصيد فرسان مكة 22 نقطة في المركز الـ13، بينما أصبح رصيد التعاون 35 نقطة في المركز الخامس عشر في دوري روشن.