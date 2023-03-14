الوحدة يتفوق على الباطن بثنائية في الشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، الشوط الأول من مباراة الباطن متفوقًا بنتيجة هدفين لهدف في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022/2023.

الوحدة يتفوق بثنائية

وكان المغربي فيصل فجر منح التقدم لفرسان مكة بالدقيقة الـ18 من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب يوسف الشمري هدف التعادل لـ الباطن في الدقيقة الـ42.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، سجل البرازيلي أنسيلمو الهدف الثاني في شباك الباطن بعد خطأ قاتل من الحارس.

ويقود الحكم سلطان الحربي مباراة الوحدة والباطن ويعاونه كل من ” عمر الجمل وعيسى الخيبري”، أما محمد الحربي فسيكون حكمًا رابعًا، ممدوح الشهدان حكمًا للفيديو، سعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو.

وسيواجه الفائز من مباراة الوحدة ضد الباطن، الفائز من مباراة النصر وأبها في دور نصف النهائي في أبريل المقبل في بطولة كأس الملك.

الاتحاد أول المتأهلين لدور نصف النهائي

وكان نادي الاتحاد أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، أمس بعد فوزه على نادي الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية، حيث سيواجه الاتحاد في دور نصف النهائي الفائز من مباراة الهلال والفتح اليوم.