الوحدة يتفوق على الباطن بثنائية في الشوط الأول

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة، الشوط الأول من مباراة الباطن متفوقًا بنتيجة هدفين لهدف في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين موسم 2022/2023.
د45+7’ الهدف الثاني لـ #الوحدة عن طريق انسيلمو دي مورايس
الوحدة 2 × 1 الباطن#أغلى_الكؤوس
#الوحدة_الباطن | #SSC pic.twitter.com/QiowC7pYWC
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 14, 2023
وكان المغربي فيصل فجر منح التقدم لفرسان مكة بالدقيقة الـ18 من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب يوسف الشمري هدف التعادل لـ الباطن في الدقيقة الـ42.
وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، سجل البرازيلي أنسيلمو الهدف الثاني في شباك الباطن بعد خطأ قاتل من الحارس.
ويقود الحكم سلطان الحربي مباراة الوحدة والباطن ويعاونه كل من ” عمر الجمل وعيسى الخيبري”، أما محمد الحربي فسيكون حكمًا رابعًا، ممدوح الشهدان حكمًا للفيديو، سعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو.
وسيواجه الفائز من مباراة الوحدة ضد الباطن، الفائز من مباراة النصر وأبها في دور نصف النهائي في أبريل المقبل في بطولة كأس الملك.
وكان نادي الاتحاد أول المتأهلين إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك، أمس بعد فوزه على نادي الفيحاء بركلات الجزاء الترجيحية، حيث سيواجه الاتحاد في دور نصف النهائي الفائز من مباراة الهلال والفتح اليوم.
د19’ الهدف الأول لـ #الوحدة عن طريق فيصل فجر
الوحدة 1 × 0 الباطن#أغلى_الكؤوس
#الوحدة_الباطن | #SSC pic.twitter.com/5Szh2jkZre
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 14, 2023
د39’ هدف التعادل لـ #الباطن عن طريق يوسف فواز
الوحدة 1 × 1 الباطن#أغلى_الكؤوس
#الوحدة_الباطن | #SSC pic.twitter.com/rwTWiBfD4f
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) March 14, 2023