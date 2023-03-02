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ضمن منافسات دوري المحترفين

الوحدة يستهدف الفوز الأول ضد الهلال بالشرائع

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
الوحدة يستهدف الفوز الأول ضد الهلال بالشرائع
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الوحدة ضد الهلال اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

مواجهة قوية اليوم

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الهلال مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

الوحدة
لاعبو فرسان مكة – المصدر @alwehdaclub1

وقبل مباراة اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

الوحدة يسعى للفوز الأول

وتُعد مباراة الوحدة ضد الهلال اليوم هي المواجهة رقم 20 بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، ما يُحفز لاعبي فرسان مكة لتحقيق نتيجة إيجابية.

الوحدة
لاعبو فرسان مكة – المصدر @alwehdaclub1

ولم ينجح فرسان مكة في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الشرائع منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008/ 2009.

ويعول لاعبو فرسان مكة على الجماهير في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى الهلال لحصد الثلاث نقاط، والحفاظ على نغمة الانتصارات، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الصدارة.

نادي الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC
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