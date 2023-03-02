الوحدة يستهدف الفوز الأول ضد الهلال بالشرائع

تترقب الجماهير مباراة الوحدة ضد الهلال اليوم ضمن منافسات دوري روشن السعودي، وسط صراع قوي للظهور بشكل مميز وحصد الثلاث نقاط.

مواجهة قوية اليوم

ومن المقرر أن يلعب الوحدة ضد الهلال مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل فرسان مكة المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 19 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في المركز الرابع برصيد 32 نقطة، ولكنه يملك 3 مباريات مؤجلة.

الوحدة يسعى للفوز الأول

وتُعد مباراة الوحدة ضد الهلال اليوم هي المواجهة رقم 20 بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، والتي شهدت تفوقًا كبيرًا للأزرق، ما يُحفز لاعبي فرسان مكة لتحقيق نتيجة إيجابية.

ولم ينجح فرسان مكة في تحقيق الفوز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في الشرائع منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين في موسم 2008/ 2009.

ويعول لاعبو فرسان مكة على الجماهير في تحقيق نتيجة إيجابية اليوم، والتقدم في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما يسعى الهلال لحصد الثلاث نقاط، والحفاظ على نغمة الانتصارات، أملًا في تعثر المنافسين وخطف الصدارة.