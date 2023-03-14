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بعد فوزه على الباطن بثنائية

الوحدة يصعد إلى نصف نهائي كأس الملك

الثلاثاء ١٤ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٧:٠٢ مساءً
الوحدة يصعد إلى نصف نهائي كأس الملك
المواطن - فريق التحرير

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تأهل الفريق الكروي الأول بنادي الوحدة إلى الدور نصف النهائي في بطولة كأس خادم الحرمين بعد الفوز على نادي الباطن بهدفين لهدف في دور الثمانية اليوم.

الوحدة يسجل ثنائية في الشوط الأول

وكان المغربي فيصل فجر منح التقدم لفرسان مكة بالدقيقة الـ18 من ركلة جزاء، ثم سجل اللاعب يوسف الشمري هدف التعادل لـ الباطن في الدقيقة الـ42.

وفي الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، سجل البرازيلي أنسيلمو الهدف الثاني في شباك الباطن بعد خطأ قاتل من الحارس.

الوحدة ضد الباطن

فرسان مكة يواجه الفائز من مباراة النصر وأبها 

وفي الشوط الثاني من عمر اللقاء، حافظ فرسان مكة على تفوقهم ليتأهل الفريق إلى دور نصف النهائي، لمواجهة الفائز من مباراة النصر وأبها.

وقاد الحكم سلطان الحربي مباراة الوحدة والباطن وعاونه كل من ” عمر الجمل وعيسى الخيبري”، أما محمد الحربي فكان حكمًا رابعًا، ممدوح الشهدان حكمًا للفيديو، سعد السبيعي مساعدًا لحكم الفيديو.

وسيواجه الوحدة، فريق التعاون في الجولة الـ21 من دوري روشن، يوم الجمعة المقبلة، بينما يلعب الباطن ضد ضمك في نفس اليوم.

 

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