الوحدة يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد الاتفاق

انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الوحد ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، بتقدم فرسان مكة بهدف نظيف.

تأخر الاتفاق ضد الوحدة

وبدأت مباراة الاتفاق ضد الوحدة المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط ضغط من الفريقين لهز الشباك مبكرًا، ولكن ظهر الدفاع بشكل مميز.

ونجح علاء حجي في فض اشتباك التعادل السلبي برأسية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 22، لينتفض فارس الدهناء بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر الاتفاق ضد الوحدة بهدف.

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تسجيل التعادل سريعًا، فيما سيحاول فرسان مكة الحفاظ على التقدم والعودة بالثلاث نقاط، للتقدم في الترتيب.

الفريقان في دوري روشن

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع فرسان مكة في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.