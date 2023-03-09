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ضمن منافسات دوري روشن

الوحدة يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد الاتفاق

الخميس ٩ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢١ مساءً
الوحدة يُنهي الشوط الأول متقدمًا ضد الاتفاق
المواطن - فريق التحرير

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انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الاتفاق ضد الوحد ضمن منافسات جولة يوم العلم “الجولة الـ20” من دوري روشن السعودي، بتقدم فرسان مكة بهدف نظيف.

تأخر الاتفاق ضد الوحدة

وبدأت مباراة الاتفاق ضد الوحدة المقامة على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام بشكل سريع، وسط ضغط من الفريقين لهز الشباك مبكرًا، ولكن ظهر الدفاع بشكل مميز.

الاتفاق ضد الوحدة
جانب من المباراة – المصدر spl

ونجح علاء حجي في فض اشتباك التعادل السلبي برأسية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 22، لينتفض فارس الدهناء بحثًا عن تسجيل هدف التعادل، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتأخر الاتفاق ضد الوحدة بهدف.

الاتفاق والوحدة
جانب من المباراة – المصدر spl

ومن المتوقع أن يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق الشوط الثاني بشكل ضاغط، أملًا في تسجيل التعادل سريعًا، فيما سيحاول فرسان مكة الحفاظ على التقدم والعودة بالثلاث نقاط، للتقدم في الترتيب.

الوحدة
لاعبو فرسان مكة – المصدر spl

الفريقان في دوري روشن

وقبل مواجهة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 22 نقطة، فيما يقع فرسان مكة في المركز الـ13 برصيد 20 نقطة.

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