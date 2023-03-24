الوزن الزائد لـ عبدالفتاح عسيري يصدم الجماهير

أثار الظهور الأخير للاعب عبدالفتاح عسيري، لاعب النصر، صدمة للجماهير؛ حيث ظهر بوزن زائد وهو يلعب كرة القدم في إحدى البطولات الرمضانية لهواة كرة القدم.

ظهور صادم من عبدالفتاح عسيري

وتحدثت جماهير النصر وجماهير الأندية الأخرى عن صدمتها في اللاعب وكيف انتهى به الحال في مسيرته وهو يبلغ من العمر 29 عامًا، حيث أكدوا على أن عقليته هي السبب فيما وصل إليه.

ولا يشارك عسيري بصورة منتظمة مع النصر، حيث لا يقتنع المدرب الفرنسي رودي جارسيا بقدراته الفنية وبات قريبًا من فسخ عقده مع أصفر الرياض.

وانضم عسيري إلى صفوف النصر في شتاء عام 2021، بعد نهاية عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وارتبط اسمه مؤخرًا بالعودة إلى الراقي، بجانب اهتمام الاتحاد بالتعاقد معه.

وكان عسيري ارتبط اسمه أيضًا بالانتقال لنادي التعاون في حال رحل عن النصر بشكل رسمي.