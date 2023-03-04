الوكالة الدولية للطاقة الذرية تطالب طهران بالشفافية

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شدد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، الذي وصل إيران أمس الجمعة، على ضرورة أن تكون السلطات الإيرانية واضحة وشفافة بشأن برنامجها النووي.
وقال في مؤتمر صحفي مشترك اليوم السبت، عقب لقائه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، إن الوكالة تتطلع لتعاون طهران من أجل توفير ضمانات بشأن برنامجها النووي.
وأضاف: الاجتماعات مع إيران تجري في أجواء عمل جادة وبصراحة وتعاون.
إلى ذلك، أكد أن أي هجوم عسكري على المنشآت النووية بالعالم مرفوض ويتعارض مع القانون الدولي، من جهته، رأى إسلامي أن هناك من يعمل على توتير العلاقات بين بلاده والوكالة الدولية.
يشار إلى أن أهمية زيارة غروسي لطهران تكمن في أنه اعتمادًا على نتيجتها ستقرر الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ما إذا كانت ستقدم مشروع قرار يدين إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية، الذي من المقرر أن يجتمع الأسبوع المقبل في فيينا.
لاسيما بعد أن كشف تقرير غير معد للنشر للوكالة الدولية، العثور على جزيئات من اليورانيوم المخصّب بنسبة 83,7%، أي أقل بقليل من 90% اللازمة لإنتاج قنبلة ذرية، في مصنع فوردو الواقع تحت الأرض على مسافة 100 كيلومتر جنوب العاصمة طهران.