خالد عسيري يتخرج من كلية الملك عبدالله للدفاع الجوي جدول دروس الحصص اليومية لجميع المراحل على قناة عين التدريب التقني بمكة: الدراسة عن بُعد غدًا الوليد الإنسانية تسلم 2550 وحدة سكنية للمستفيدين الهلال يحدد بديل صفقة ميسي تعليم حائل: الدراسة عبر منصة مدرستي غدًا متحدث تعليم صبيا : تعليق الدراسة الحضورية غدًا دعاء الشيخ بندر بليلة والحذيفي في ليلة 4 رمضان بالحرمين الشريفين الدراسة عن بُعد غدًا ببيشة ورجال ألمع رينارد يستدعي فواز الصقور لمعسكر المنتخب السعودي
أعلنت مؤسسة الأمير الوليد بن طلال للإنسانية، عن تسليم 2550 وحدة سكنية من أصل 10 آلاف وحدة ضمن اتفاقيتها الأكبر بين القطاعين الحكومي وغير الربحي.
وقال الحساب الرسمي للمؤسسة على موقع “تويتر” “إيمانًا منا بحق كل إنسان بالحصول على مسكن ملائم، عملنا مع شركائنا في المملكة على تسليم 2550 وحدة سكنية من أصل 10000 ضمن اتفاقيتنا الأكبر بين القطاعين الحكومي وغير الربحي بقيمة أكثر من ملياري ريال سعودي والتي أبرمت في عام 2021”.
ويعد مشروع نسمو لتنمو هو شراكة بين القطاع الحكومي وغير الربحي ونموذج سعـودي للإسكان التنموي لتنفيذ أكبر مشروع سكني تنموي بقيمة 2.3 مليار ريال.
ووصل عدد مستفيدي مشروعي الإسكان والسيارات حتى يوليو من عام 2022، “44751” مستفيدًا ومستفيدة بالمملكة.