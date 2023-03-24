اليابان تتيح تأشيرة الدخول إلكترونيًا للسعوديين والمقيمين في المملكة

أعلنت السفارة اليابانية في السعودية عن إتاحة تأشيرة زيارة الكترونية للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة بشكل نظامي.

وقالت السفارة في بيان لها إنه اعتبارًا من 27 مارس 2023، يمكن لجميع المواطنين السعوديين والمواطنين من الدول الأخرى حاملي الإقامة في المملكة العربية السعودية التقدم بطلب للحصول على تأشيرة سياحية عبر الإنترنت.

وتعليقًا على ذلك قال السفير الياباني في السعودية فوميو إيواي : قد تكون هذه الخطوة متواضعة للسياح السعوديين، لكنها إيجابية جدًا وفي الاتجاه الصحيح وسنبذل مزيدًا من الجهود لزيادة التسهيلات الخاصة بتأشيرات المواطنين السعوديين.