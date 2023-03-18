اليابان تسمح لـ 85% من الرجال بإجازة أبوة لزيادة الخصوبة

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تعهد رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، بتنفيذ الإجراءات اللازمة للسماح لـ85% من العمال الذكور الذين لديهم طفل بالحصول على إجازة أبوة، في خطوة لمعالجة أزمة انخفاض معدل المواليد.
ووفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية، أكد كيشيدا في مؤتمر صحفي أن حكومته ستتخذ أيضًا خطوات لرفع أجور العمال الشباب وتعزيز المساعدة الاقتصادية لهم لخلق بيئة مواتية لتربية أطفالهم خالية من المخاوف.
وأردف رئيس الوزراء الياباني، أنه في الثلاثينيات من القرن الحالي، سينخفض عدد الشباب في اليابان بمعدل ضعفي المعدل الحالي وستكون السنوات الست إلى السبع القادمة هي الفرصة الأخيرة لتغيير معدل المواليد المتناقص، موضحًا أن حكومته ستضع خطة لسياسة الأطفال بحلول نهاية مارس.