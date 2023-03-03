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العدد الفعلي أعلى بكثير مما كان معتقدًا

اليابان تكتشف 7 آلاف جزيرة منسية

الجمعة ٣ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٥:١٢ مساءً
اليابان تكتشف 7 آلاف جزيرة منسية
المواطن- فريق التحرير

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قالت السلطات في اليابان إنها أجرت عملية جرد حسابي لمعرفة عدد الجزر التابعة لها، ففوجئت بأن العدد الفعلي أعلى بكثير مما كان معتقدًا، ووجدت هيئة معلومات الجغرافيا المكانية، أن البلد الآسيوي الأرخبيل لديه 14 ألفا و125 جزيرة في المجمل.

ويزيد هذا العدد بواقع الضعف عن العدد الذي كان معروفًا في وقت سابق، وهو 6852، وفق ما هو مسجل في آخر تقرير لخفر السواحل الياباني صدر سنة 1987.

اليابان تكتشف 7 آلاف جزيرة منسية

 تقدم تكنولوجي في الرصد

واعتبرت الهيئة اليابانية الرقم الجديد، بمثابة مؤشر على التقدم التكنولوجي في الرصد، لكن هذا التغيير لم يحدث أي أثر في مساحة الأراضي التي تملكها البلاد، وقد أوضحت السلطات اليابانية أنه في ظل عدم وجود اتفاق دولي حول طريقة حساب الجزر، استندت الهيئة إلى المعيار نفسه الذي جرى العمل به في تقرير 1987.

ويقضي المعيار المعمول به باحتساب أي منطقة تشكلت على نحو طبيعي في البحر فزاد محيطها عن 100 متر، جزيرة، ويأتي الإعلان عن هذا الرقم الجديد في حين تتنازع دول في المنطقة بشأن السيادة على بعض الجزر.

اليابان تكتشف 7 آلاف جزيرة منسية

نزاع بين اليابان وروسيا

وتؤكد اليابان تمسكها بجزر كوريل الجنوبية التي تخضع لسيطرة روسيا، تصفها طوكيو بـ المناطق الشمالية، في إطار نزاع يعود تاريخه إلى نهاية الحرب العالمية الثانية.

وتؤكد اليابان حقها في جزر سينكاكو غير المأهولة في شرق بحر الصين الجنوبي، وهي جزر خاضعة لطوكيو حاليا، في حين تطالب بها بكين.

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