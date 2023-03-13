اليانسون يعزز الهضم وصحة الجهاز التنفسي

أكدت هيئة الغذاء والدواء، أن اليانسون يعزز عملية الهضم ومفيد للجهاز التنفسي، إلا أن تناوله مع بعض الأدوية قد يُقلل أو يزيد من فعاليتها.

نبات عشبي

وأضافت الهيئة، عبر حسابها بموقع تويتر، أن اليانسون نبات عشبي مزهر ينتمي إلى الفصيلة الخيمية، حيث يُستخدم منه البذور وزيوته العطرية، وموطنه الأصلي دول حوض البحر الأبيض المتوسط.

يعالج الربو والسعال

وأشارت إلى أن لـ اليانسون استخدامات في الطب البديل، مثل؛ تخفيف آلام واضطرابات الجهاز التنفس الهضمي، وتعزيز عملية الهضم، إضافة إلى تعزيز صحة الجهاز التنفسي والمساهمة في علاج الربو والسعال.

فيما حذرت الهيئة من معاناة بعض الأشخاص من حساسية تجاه اليانسون، ومن نباتات تنتمي لنفس عائلته، مثل: الكرفس والشمر والشبت، والكزبرة.