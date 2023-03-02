Icon

وظائف بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن Icon اليوم.. الإعلان عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور وتوكلنا خدمات Icon إياد الحكمي: “عام الشعر العربي”.. عناية بمكوّن ثقافي أصيل Icon الرائد سلطان النيادي يبدأ رحلته إلى الفضاء Icon ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام Icon أرامكو توقّع خطاب نوايا مع جيلي ورينو لتأسيس شركة جديدة Icon أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق Icon احذروا تريندًا خطيرًا وقاتلًا على تيك توك Icon موعد مباريات الجمعة بـ دوري روشن Icon سكان حي نمار بالرياض بلا كهرباء وماء وتعليم! Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
5 ملايين طالب وطالبة أدوا اختبارات الفصل الثاني

اليوم.. الإعلان عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور وتوكلنا خدمات

الخميس ٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٩ صباحاً
اليوم.. الإعلان عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور وتوكلنا خدمات
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

من المقرر أن يتم بنهاية اليوم الخمس، إعلان نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات، عبر نظام نور وتوكلنا خدمات.

طريقة الاستعلام عن النتائج

ويمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات بكل سهولة من خلال حساب الطالب أو ولي الأمر في نظام نور أو توكلنا خدمات.

وتشمل خطوات استخراج نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بعد اعتمادها من المدرسة في نظام نور الخطوات التالية:

– الدخول على نظام نور.

– إضافة رمز التحقق.

– الضغط على زر التسجيل أو الدخول مباشرة.

– الضغط على رمز الاستعلام عن النتيجة للطالب.

– اختيار الفصل الدراسي الثالث من القائمة.

– ثم الضغط على زر بحث.

خطوات الاستعلام عن النتائج عبر توكلنا خدمات:

كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال تطبيق توكلنا خدمات عبر الخطوات التالية:

– فتح التطبيق.

– الخدمات.

– خدمات التعليم.

– النتائج الدراسية.

وانتظم نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصفوف الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمناطق ومحافظات المملكة، يوم الأحد، على مقاعد الاختبارات لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم فساد واحتيال
العالم

إدانة نائب بريطاني سابق بـ 6 تهم...

العالم
هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول
صحة وطب‎

هرمونات تأخير البلوغ تساعد في زيادة الطول

صحة وطب‎
حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي يؤثر على الدعم
السعودية اليوم

حساب المواطن: عدم الإفصاح عن الراتب التقاعدي...

السعودية اليوم
طيار يكمل رحلته الجوية بجوار مساعده الميت
غرائب

طيار يكمل رحلته الجوية بجوار مساعده الميت

غرائب
وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي
وظائف

وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي

وظائف
أول أيام العقرب الثانية غدًا
السعودية اليوم

أول أيام العقرب الثانية غدًا

السعودية اليوم
تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون ريال
السعودية اليوم

تبرعات الحملة الشعبية السعودية تتجاوز 361.6 مليون...

السعودية اليوم
إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022
آخر الاخبار

إيغالو الأفضل في الأدوار الإقصائية بآسيا 2022

آخر الاخبار