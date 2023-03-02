وظائف بمستشفى قوى الأمن في 6 مدن اليوم.. الإعلان عن نتائج الاختبارات عبر نظام نور وتوكلنا خدمات إياد الحكمي: “عام الشعر العربي”.. عناية بمكوّن ثقافي أصيل الرائد سلطان النيادي يبدأ رحلته إلى الفضاء ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 193 ريالاً للجرام أرامكو توقّع خطاب نوايا مع جيلي ورينو لتأسيس شركة جديدة أمطار وسحب رعدية ورياح نشطة على 8 مناطق احذروا تريندًا خطيرًا وقاتلًا على تيك توك موعد مباريات الجمعة بـ دوري روشن سكان حي نمار بالرياض بلا كهرباء وماء وتعليم!
من المقرر أن يتم بنهاية اليوم الخمس، إعلان نتائج اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات، عبر نظام نور وتوكلنا خدمات.
ويمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات بكل سهولة من خلال حساب الطالب أو ولي الأمر في نظام نور أو توكلنا خدمات.
وتشمل خطوات استخراج نتائج المرحلتين الابتدائية والمتوسطة بعد اعتمادها من المدرسة في نظام نور الخطوات التالية:
– الدخول على نظام نور.
– إضافة رمز التحقق.
– الضغط على زر التسجيل أو الدخول مباشرة.
– الضغط على رمز الاستعلام عن النتيجة للطالب.
– اختيار الفصل الدراسي الثالث من القائمة.
– ثم الضغط على زر بحث.
كما يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب والطالبات من خلال تطبيق توكلنا خدمات عبر الخطوات التالية:
– فتح التطبيق.
– الخدمات.
– خدمات التعليم.
– النتائج الدراسية.
وانتظم نحو 5 ملايين طالب وطالبة من الصفوف الثالث وحتى السادس بالمرحلة الابتدائية، وطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بمناطق ومحافظات المملكة، يوم الأحد، على مقاعد الاختبارات لتأدية الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ.