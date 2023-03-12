اليوم.. انطلاق الفصل الدراسي الثالث وتتخلله إجازتان

أعلنت وزارة التعليم، انطلاق الفصل الدراسي الثالث اليوم الأحد الموافق 20 من شعبان 1444هـ، 12 من مارس 2023.

وأوضحت “التعليم” أن الفصل الدراسي الثالث يتضمن إجازتين مطولتين، أولاهما هي إجازة عيد الفطر، وتبدأ بنهاية دوام يوم الخميس 22 رمضان والعودة الأربعاء 6 شوال.

تفاصيل الإجازات المطولة

كما تكون الإجازة الثانية، هي إجازة نهاية أسبوع مطولة (الأحد – الاثنين) الموافق 8 – 9 ذي القعدة.

ويتضمن الفصل الدراسي الثالث 14 أسبوعًا وتتخلله إجازة عيد الفطر وإجازة مطولة واحدة.

وأكدت أن الفصل الثالث للعام الحالي ينطلق في 20 شعبان، ويمر بإجازة عيد الفطر، بالإضافة لإجازة مطولة واحدة في شهر ذي القعدة، ثم يختتم العام الدراسي الحالي في الرابع من شهر ذي الحجة.

الدراسة عن بعد ببعض المناطق

في سياق متصل أعلن العديد من الإدارات التعليمية تحويل الدراسة عن بعد بسبب التقلبات الجوية وفقاً لتنبيهات الأرصاد.