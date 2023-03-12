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في عدد من الرتب العسكرية للرجال

اليوم.. بدء التقديم على الوظائف العسكرية بوزارة الحرس الوطني

الأحد ١٢ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٢ مساءً
اليوم.. بدء التقديم على الوظائف العسكرية بوزارة الحرس الوطني
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت وزارة الحرس الوطني عن فتح باب القبول والتسجيل للراغبين في الالتحاق بالخدمة العسكرية، ابتداءً من يوم الأحد 1444/8/20هـ حتى يوم الخميس 1444/8/24هـ، للوظائف العسكرية (تجنيد-رجال)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الرتب العسكرية:

– وكيل رقيب.
– عريف.
– جندي أول.
– جندي.

الوظائف العسكرية:

1- رتبة (عريف / وكيل رقيب) لحملة الدبلوم:
– تخصص اتصالات – تخصص مشغل حاسب آلي (خريجو كلية الاتصالات).
– تخصص فني صيانة حاسب آلي.
– تخصص فني شبكات حاسب آلي.
– تخصص محلل نظم.
– تخصص تقنية الإلكترونيات (خريجو كليات ومعاهد الهيئة الملكية بالجبيل وينبع).
– تخصص صيانة الطائرات.

2- رتبة ( جندي / جندي أول ):

– لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

تنبيهات عامة:

1- عملية التسجيل لا تعني القبول ويخضع المتقدم لمعايير القبول والمفاضلة المعتمدة من قبل وزارة الحرس الوطني.
2- تعبأ الحقول بمنتهى الدقة وسيتم إلغاء طلب كل من لديه اختلاف في بيانات التسجيل.
3- رقم الجوال والبريد الإلكتروني المدخل من قبل المتقدم هما الوسيلتان المعتمدة للتواصل.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من نشأ مع والـده أثناء خدمته خارج المملكة .
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة .
3- أن يكون لائقا طبيا للخدمة العسكرية .
4- أن لا يقل سنه عن ثمانية عشر ( 18 ) عاماً ولا يزيد عن أربعين ( 40 ) عاما .
5- أن لا يقل طول المتقدم عن ( 160 ) سم .
6- أن يتناسب طوله مع وزنه وفق المعايير الصحية المعتمدة في وزارة الحرس الوطني .
7- ألا يكون موظفا في أي جهة حكومية أو سبق له التعيين على وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية .
8- ألا يكون متزوجا من غير سعودية .
9- الشهادات الصادرة من خارج المملكة يجب معادلتها من وزارة التعليم مع إرفاق صورة المعادلة مع أصل الشهادة للمطابقة .
10- أن يكون حاصلا على المؤهل المطلوب للوظيفة .
11- أن يجتاز اختبار القبول والمقابلة الشخصية وفقا للشروط والمعايير المحددة .

موعد ورابط التقديم:

– التقديم مُتاح بدءا من اليوم الأحد بتاريخ 1444/08/20هـ الموافق 2023/03/12م وينتهي التقديم يوم الخميس (الساعة 2:00 مساءً) بتاريخ 1444/08/24هـ الموافق 2023/03/16م، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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