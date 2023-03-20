اليوم نهاية العقارب وغدًا بداية موسم الحميمين

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، أن اليوم هو الأخير في موسم العقارب وغدًا الثلاثاء يبدأ موسم الحميمين.

وأوضح المسند خلال تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أن اليوم الاثنين الموافق 20 مارس يتساوى فيه الليل والنهار، إذ قالوا: “بعشرين آذار يتساوى الليل والنهار”.

ولفت “في السنوات الحالية يوافق دخول فصل الربيع شهر شعبان، وبعد حوالي 15 سنة قادمة سيأتي شهر شعبان في فصل الخريف”.

صفات موسم الحميمين

وكان خبير الطقس والفلك عبدالعزيز الحصيني، أوضح أن موسم الحميمين يعتبر ثاني منازل فصل الربيع، حيث يتساوى الليل والنهار ثم يأخذ النهار بالزيادة على حساب الليل.

ولفت الحصيني إلى أن هذا الموسم تكثر فيه أمراض الحساسية والإنفلونزا بسبب تقلبات الجوية، موضحًا أن بداية الحميمين يوافق هذا العام موجة برد ذروتها يوم الأربعاء.