امتلاء صحن الطواف بضيوف الرحمن في سابع أيام رمضان

وثق مقطع فيديو نشرته قناة “الإخبارية”، الأجواء الإيمانية المفعمة بالمسجد الحرام، وذلك مع امتلاء صحن الطواف بضيوف الرحمن في سابع أيام شهر رمضان.

فيديو | في لقطات علوية مهيبة.. امتلاء صحن الطواف بضيوف الرحمن في سابع أيام شهر رمضان #الإخبارية pic.twitter.com/GK6MBSTi1V — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) March 29, 2023

وأظهر الفيديو الملتقط امتلاء صحن الطواف بضيوف الرحمن، وسط منظومة متكاملة من الجهود التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين.

خدمات شؤون الحرمين

ويؤدي المصلون والمعتمرون ‎في المسجد الحرام مناسكهم وصلواتهم آمنين مطمئنين، وسط منظومة متكاملة من الخدمات من الجهات المعنية.

وسخرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي كافة كوادرها البشرية، ووسائلها التقنية في سبيل تقديم أرقى الخدمات بجودة عالية وكفاءة مثلى لقاصدي وقاصدات البيت الحرام.