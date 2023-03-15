انبعاث غازات مشعة من مناطق الزلزال بتركيا

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كشف العلماء في منطقة كهرمان مرعش التركية التي تعرضت لهزة أرضية قوية، عن ارتفاع مستوى غاز الرادون المشع في الهواء الجوي بمقدار أربع مرات عن المعدل الطبيعي.
ويمكن أن يؤدي هذا الغاز إلى تلف جزيئات الحمض النووي وخلايا الجسم، بالإضافة إلى ذلك يسبب الإصابة بالسرطان، وفقًا لوسائل إعلام محلية.
وفي مقال نشره موقع Haber7 أشار العلماء إلى أنهم أجروا دراسة ميدانية للتربة في قرية إكبينار الواقعة بين منطقتي البيستان وإكينزيا في كهرمان مرعش خلال أيام 9- 12 فبراير الماضي. وفقًا لروسيا اليوم.
وبحسب البروفيسور عثمان غوناي، فإن غاز الرادون المشع موجود في التربة وينبعث نتيجة انشطار المواد المشعة الموجودة في بنية التربة: اليورانيوم والثوربوم والبوتاسيوم التي عند تحللها ينبعث غاز الرادون الذي عادة ما يرتفع إلى سطح الأرض، ولكن يؤدي حدوث الزلازل إلى كشف بنية التربة والصخور، ما يؤدي إلى ارتفاع مستواه كثيرًا.
ويخطط العلماء لإجراء دراسة ثانية للتربة بعد مضي سنة على الزلزال الذي حدث في كهرمان مرعش.