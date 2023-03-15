Icon

مصرع 21 شخصًا وفقدان عشرات في غرق عبارة بالجابون Icon تعليق الدراسة الحضورية اليوم بفروع جامعة طيبة في ينبع وبدر والمهد Icon تأثير تقنية التبريد الجديدة على الطريق والسيارة Icon بيونج يانج تطلق صاروخين باليستيين تكتيكيين Icon تعادل سلبي لـ بورتو ضد الإنتر يُقصيه من دوري أبطال أوروبا Icon انطلاق أعمال ملتقى السياحة السعودي بمشاركة 350 علامة تجارية Icon مدينة إيطالية تعاقب المذنبين بوضعهم في قفص وإغراقهم بالنهر Icon خماسية هالاند تقود مان سيتي لربع نهائي دوري أبطال أوروبا Icon عوض بن خزيم يزور جامعة جازان ويقدم محاضرة عن مستقبل التعليم Icon عبدالله المزهر: كل ما كان الإنسان وقحًا أكثر كل ما ارتفعت مكانته بين الجماهير Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
تسبب تلف خلايا الجسم

انبعاث غازات مشعة من مناطق الزلزال بتركيا

الأربعاء ١٥ مارس ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٦ صباحاً
انبعاث غازات مشعة من مناطق الزلزال بتركيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشف العلماء في منطقة كهرمان مرعش التركية التي تعرضت لهزة أرضية قوية، عن ارتفاع مستوى غاز الرادون المشع في الهواء الجوي بمقدار أربع مرات عن المعدل الطبيعي.

أضرار الغاز

ويمكن أن يؤدي هذا الغاز إلى تلف جزيئات الحمض النووي وخلايا الجسم، بالإضافة إلى ذلك يسبب الإصابة بالسرطان، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

وفي مقال نشره موقع Haber7 أشار العلماء إلى أنهم أجروا دراسة ميدانية للتربة في قرية إكبينار الواقعة بين منطقتي البيستان وإكينزيا في كهرمان مرعش خلال أيام 9- 12 فبراير الماضي. وفقًا لروسيا اليوم.

غاز الرادون

وبحسب البروفيسور عثمان غوناي، فإن غاز الرادون المشع موجود في التربة وينبعث نتيجة انشطار المواد المشعة الموجودة في بنية التربة: اليورانيوم والثوربوم والبوتاسيوم التي عند تحللها ينبعث غاز الرادون الذي عادة ما يرتفع إلى سطح الأرض، ولكن يؤدي حدوث الزلازل إلى كشف بنية التربة والصخور، ما يؤدي إلى ارتفاع مستواه كثيرًا.

ويخطط العلماء لإجراء دراسة ثانية للتربة بعد مضي سنة على الزلزال الذي حدث في كهرمان مرعش.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي المجيد
السعودية اليوم

يوم التأسيس يربط الجيل المعاصر بالتاريخ السعودي...

السعودية اليوم
رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي العهد
الملك سلمان

رئيس الإمارات ونائبه يهنئان الملك سلمان وولي...

الملك سلمان
التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد الهلال
آخر الاخبار

التشكيل المتوقع لـ الأهلي المصري ضد الهلال

آخر الاخبار
مسلح يفتح النار على شاطئ لوس أنجلوس
العالم

مسلح يفتح النار على شاطئ لوس أنجلوس

العالم
مقيم يترك جواله في شارع عام بالسعودية وبعد أكثر من ساعة كانت المفاجأة
السعودية اليوم

مقيم يترك جواله في شارع عام بالسعودية...

السعودية اليوم
عالم يكشف عن تحرك شبه الجزيرة العربية بعد زلزال تركيا
العالم

عالم يكشف عن تحرك شبه الجزيرة العربية...

العالم
الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد
السعودية اليوم

الانتهاء من ترسية الدفعة الأولى من القمح...

السعودية اليوم
المملكة تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني
آخر الاخبار

المملكة تدين وتستنكر اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم...

آخر الاخبار