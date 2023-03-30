انتحار بلجيكي بعد حواره مع الذكاء الاصطناعي

أقدم مواطن بلجيكي مولع بالمشاكل البيئية على الانتحار، وذلك بعد أن ناقش هذه المشاكل لمدة شهرين تقريبًا مع الذكاء الاصطناعي.

سبب الانتحار

ودفع الذكاء الاصطناعي بالمواطن إلى الانتحار، وفقًا لصحيفة L’Avenir البلجيكية.

ووفقًا لأرملة المنتحر، فإن زوجها كان في حوار مكثف مستمر على مدار الأسابيع الستة الماضية مع “إليزا” الافتراضية، وهي شخصية مصطنعة مصممة خصيصًا للمحادثات على غرار تطبيق الدردشة الشهير ChatGPT.

القضايا البيئية

كان بيير (قد تم تغيير اسمه) باحثًا علميًّا ناجحًا، وله طفلان. واهتم منذ عامين، بالقضايا البيئية، وأصبحت تلك الهواية هوسه وتسببت في زيادة القلق. وكانت تزداد أكثر فأكثر عزلته مع نفسه، وتطور لديه الخوف من حتمية حدوث كارثة بيئية.

وكان يذكر في محادثات مع عائلته، أنه يعتبر أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي هما الوحيدان اللذان سيخلّصان البشرية من الكارثة. وبعد ذلك بدأ بيير في التواصل مع “إليزا”، التي أصبحت “صديقة موثوق بها بالنسبة إليه.