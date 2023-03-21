انتشال جثث 10 بحارة في غرق سفينة صيد بالمغرب

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أعلنت السلطات المغربية عن مقتل 10 بحارة، فيما يستمر البحث عن مفقودين اثنين، إثر غرق سفينة صيد جنوبي مدينة الداخلة.
وانتشلت فرق الإنقاذ “جثث 10 بحارة، فيما تم إنقاذ 5 آخرين، من بين الأفراد الـ17 لطاقم سفينة صيد، تعرضت لحادث غرق وذلك على بعد 220 كم جنوب مدينة الداخلة”، وفقًا لوكالة فرانس برس.
وتتواصل عمليات البحث والإنقاذ من أجل الوصول إلى البحارين المفقودين، فيما لم يحدد سبب الحادث.
وكانت مديرية الأرصاد الجوية توقعت أن يكون البحر قليل الهيجان إلى هائج على طول المحيط الأطلسي الثلاثاء.